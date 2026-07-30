Monetización de TikTok en Bolivia: Todo lo que debes saber y prevenir

Generar ingresos mediante TikTok es una alternativa que despierta cada vez mayor interés entre creadores bolivianos. Manuel Mávila, estratega de contenidos y editor de videos, explicó que es posible monetizar publicaciones mediante el programa Creator Rewards, aunque existen requisitos específicos para acceder a este beneficio.

Programa Creator Rewards y sus limitaciones

El especialista señaló que una de las principales limitaciones para los usuarios en Bolivia es que el país no está incluido oficialmente entre los territorios habilitados por TikTok para la monetización. Sin embargo, explicó que algunos creadores utilizan cuentas registradas en países admitidos para acceder al programa.

“Actualmente se puede llegar a ganar muchísima plata con TikTok y al tipo de cambio que tenemos, ganar mil dólares se convierte en Bs 10.000 u Bs 11.000, es algo increíble y simplemente es por subir contenido”, afirmó Mávila.

El estratega explicó que los usuarios deben cumplir ciertas condiciones para postular al programa de creadores, entre ellas contar con una cuenta de un país habilitado, alcanzar los 10.000 seguidores y superar las 100.000 visualizaciones en los últimos 30 días.

Una vez cumplidos estos requisitos, TikTok realiza una revisión del contenido publicado para determinar si la cuenta puede acceder a la monetización. Según Mávila, no todos los videos generan ingresos, ya que la plataforma prioriza materiales originales o aquellos que incorporan un aporte adicional.

Monetización en Bolivia, ¿es posible?

También recomendó a los creadores bolivianos que ya tienen una comunidad consolidada abrir una nueva cuenta en un país permitido y volver a cumplir los requisitos, debido a que la monetización depende de la configuración de la cuenta.

Además, alertó sobre las estafas que circulan en redes sociales y aclaró que TikTok no ofrece pagos por ver videos, sino por la creación de contenido que cumpla con sus políticas.

“TikTok no te va a pagar por ver videos. TikTok sí puede llegar a pagar por subir contenido, pero no todo contenido es apto para monetización”, explicó.

Sobre el cobro de las ganancias desde Bolivia, indicó que los creadores pueden recurrir a alternativas como cuentas de familiares en el exterior o plataformas digitales de pago como Payoneer para recibir los recursos generados.

Finalmente, recomendó que quienes busquen ingresos mediante redes sociales se enfoquen en producir contenido propio, constante y de calidad, evitando caer en ofertas falsas de monetización rápida.

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