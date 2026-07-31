¡El "Van Gogh" de la NASA! Satélites y física revelan el espectacular lienzo oculto en los océanos

Ni la ciencia ficción lo imaginó: supercomputadoras descifran el caótico mapa del motor térmico de la Tierra con la belleza de una obra de arte imperecedera.
31/07/2026 19:26
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El proyecto Estimación de la Circulación y el Clima del Océano (ECCO) de la NASA ha logrado recrear el movimiento marino global con una precisión sin precedentes. La iniciativa combina tecnología espacial, sensores flotantes y leyes físicas para modelar el comportamiento de los océanos. Las imágenes resultantes muestran un dinamismo que evoca la famosa obra "La Noche Estrellada" de Vincent van Gogh.
Un gemelo digital para el océano
El proyecto ECCO no es una simple animación, sino una herramienta científica de alta fidelidad. Su funcionamiento se basa en tres pilares:
Ciencia con estética de lienzo
Las simulaciones han sorprendido al público por su alto valor estético. Al mapear las velocidades y direcciones de las corrientes, el software dibuja masivos remolinos y flujos turbulentos. Estas formas espirales coinciden de manera casi exacta con los patrones de fluidez matemática que el pintor neerlandés plasmó de forma intuitiva en sus cuadros.
Clave en la lucha climática
Más allá de su belleza, ECCO es un pilar fundamental para entender el calentamiento global. Las corrientes marinas funcionan como la cinta transportadora del planeta, distribuyendo el calor desde el ecuador hacia los polos. El modelo permite rastrear este flujo térmico y medir la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono, un dato crucial para las proyecciones climáticas de las próximas décadas.
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