¡El "Van Gogh" de la NASA! Satélites y física revelan el espectacular lienzo oculto en los océanos

El proyecto Estimación de la Circulación y el Clima del Océano (ECCO) de la NASA ha logrado recrear el movimiento marino global con una precisión sin precedentes. La iniciativa combina tecnología espacial, sensores flotantes y leyes físicas para modelar el comportamiento de los océanos. Las imágenes resultantes muestran un dinamismo que evoca la famosa obra "La Noche Estrellada" de Vincent van Gogh.

Un gemelo digital para el océano

El proyecto ECCO no es una simple animación, sino una herramienta científica de alta fidelidad. Su funcionamiento se basa en tres pilares:

Datos satelitales: Miden la topografía de la superficie marina y la temperatura desde el espacio.

Miden la topografía de la superficie marina y la temperatura desde el espacio. Boyas autónomas: La red Argo aporta mediciones verticales de salinidad y temperatura en tiempo real.

La red Argo aporta mediciones verticales de salinidad y temperatura en tiempo real. Modelos físicos: Ecuaciones matemáticas rellenan los vacíos de datos en las profundidades inaccesibles.

Ciencia con estética de lienzo

Las simulaciones han sorprendido al público por su alto valor estético. Al mapear las velocidades y direcciones de las corrientes, el software dibuja masivos remolinos y flujos turbulentos. Estas formas espirales coinciden de manera casi exacta con los patrones de fluidez matemática que el pintor neerlandés plasmó de forma intuitiva en sus cuadros.

Clave en la lucha climática

Más allá de su belleza, ECCO es un pilar fundamental para entender el calentamiento global. Las corrientes marinas funcionan como la cinta transportadora del planeta, distribuyendo el calor desde el ecuador hacia los polos. El modelo permite rastrear este flujo térmico y medir la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono, un dato crucial para las proyecciones climáticas de las próximas décadas.



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