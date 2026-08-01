CAO alerta pérdidas millonarias por la falta de diésel y advierte riesgo para la producción de alimentos

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la persistente escasez de diésel está provocando retrasos en las actividades agrícolas y podría derivar en importantes pérdidas económicas para el país.

El gerente de la institución, Edilberto Osinaga, señaló que las labores productivas no pueden postergarse debido a que responden a calendarios establecidos durante todo el año.

“Las actividades agropecuarias, como lo venimos reiterando, no se pueden postergar. Tienen fechas y calendarios establecidos durante todo el año; cada día y cada mes son importantísimos para desarrollar las actividades”, afirmó.

La zafra cañera, entre las más afectadas

Osinaga explicó que actualmente aún se realiza la siembra de soya y la cosecha de cultivos como sorgo, trigo, girasol y maíz. Sin embargo, alertó que la situación más crítica se presenta en la zafra cañera, que requiere cumplir estrictamente con sus tiempos de ejecución.

“Lo más crítico en este momento es la zafra cañera, que tiene un calendario establecido y que, si no hacemos las cosas en su momento, corremos el riesgo de tener pérdidas significativas y menos productos en el mercado”, sostuvo.

“La situación es insostenible”

El representante de la CAO afirmó que el abastecimiento de combustible continúa siendo insuficiente y afecta directamente a las labores agrícolas.

“La verdad es insostenible la situación del abastecimiento”, expresó.

Asimismo, indicó que todavía no existe una cuantificación exacta de las pérdidas económicas, ya que estas podrán evaluarse una vez concluyan los procesos de cosecha en los diferentes rubros.

“En este momento no tenemos un dato exacto, pero hay demoras en la aplicación de insumos y en las distintas labores, y eso hace que los rendimientos vayan bajando y bajando”, advirtió.

Persisten las filas por combustible

La escasez de diésel continúa generando largas filas en surtidores de distintas regiones del país, donde transportistas y productores deben esperar durante horas e incluso días para abastecerse.

Según el sector productivo, la falta de combustible afecta el uso de maquinaria agrícola, el transporte de insumos y la cosecha de alimentos, lo que podría repercutir en la oferta de productos y en los precios del mercado.

Mientras tanto desde YPFB y algunas autoridades del Gobierno aseguran que el suministro se regulariza de manera gradual mediante el ingreso de combustible por vía terrestre y la descarga en puertos, productores y transportistas sostienen que las dificultades persisten y continúan afectando a la actividad económica del país.





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