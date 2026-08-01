¿Quiénes podrán seguir cobrando el bono PEPE? Esto es lo que se sabe

Luego de cumplirse la fecha límite establecida por decreto, este viernes 31 de julio finalizó oficialmente el plazo general para el cobro masivo del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en todo el país. Sin embargo, las autoridades confirmaron que todavía queda un segmento poblacional que mantiene la oportunidad de hacer efectivo el cobro hasta fin de año, correspondiente de manera exclusiva a los adultos mayores beneficiarios de la Renta Dignidad.

Según la disposición emitida por el gobierno, el bono PEPE otorga un adicional de 150 bolivianos a los beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben jubilación, elevando el pago mensual de 350 a 500 bolivianos durante 12 meses de forma automática. Te puede interesar: “Me dio un beso”: El desgarrador clamor de la madre del subteniente

Esta disposición diferenciada permite que las personas de la tercera edad que no acudieron a las entidades financieras durante la ventana de tiempo ordinaria puedan cobrar los saldos acumulados del beneficio de forma paulatina en las siguientes gestiones mensuales. Las autoridades recordaron a las familias que los demás sectores sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Discapacidad e Indigencia concluyeron la etapa habilitada.

Reporte final del "Contador de Pagos" alcanza el 95% de ejecución

Coincidiendo con el término de la prórroga nacional, el informe del "Contador de Pagos" de la Gestora Pública cerró al 30 de julio de 2026 a las 21:00 horas con una cobertura histórica en el país. Según los datos presentados por la entidad, el programa alcanzó un avance global del 95% en su ejecución presupuestaria, logrando beneficiar a un universo de 2.201.373 ciudadanos que ya retiraron los incentivos estatales.

El nivel de ejecución acumulado y la meta de beneficiarios alcanzados por cada sector al cierre de la etapa general se distribuye bajo las siguientes métricas:

Bono Juancito Pinto: Consolidó el cobro de 1.060.188 tutores y padres de familia, sobre un padrón total de 1.124.462 habilitados.

Consolidó el cobro de 1.060.188 tutores y padres de familia, sobre un padrón total de 1.124.462 habilitados. Renta Dignidad: Registró un alcance de 993.165 adultos mayores atendidos en ventanilla, de un universo total de 1.006.504 autorizados en listas.

Registró un alcance de 993.165 adultos mayores atendidos en ventanilla, de un universo total de 1.006.504 autorizados en listas. Bono Juana Azurduy: Totalizó 114.300 desembolsos procesados a favor de madres y niños de la primera infancia, de una meta de 139.883 personas.

Totalizó 114.300 desembolsos procesados a favor de madres y niños de la primera infancia, de una meta de 139.883 personas. Bono Discapacidad: Reportó 30.009 cobros efectivos validados en el sistema bancario, sobre un total de 45.418 registrados.

Reportó 30.009 cobros efectivos validados en el sistema bancario, sobre un total de 45.418 registrados. Bono Indigencia: Sumó la atención de 3.711 personas no videntes pertenecientes al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), de un padrón de 3.790 inscritos.

Plena sostenibilidad y resguardo de los aportes de jubilación

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reiteró a la opinión pública que todos los recursos financieros asignados al Programa PEPE provienen del Tesoro General de la Nación (TGN) y de fondos de financiamiento externo. Por consiguiente, la normativa legal garantiza categóricamente que esta política social temporal no pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni compromete los recursos destinados al pago corriente de la Renta Dignidad.

La estructura administrativa de contingencia operó de forma aislada e independiente a los fondos del Sistema de Pensiones de largo plazo. Esta gestión independiente brinda certidumbre sobre la intangibilidad de las cuentas individuales y los ahorros previsionales de los trabajadores bolivianos.

Pautas de atención y canales de verificación continuos

Para los adultos mayores habilitados en la Renta Dignidad que aún no percibieron el beneficio acumulado de hasta Bs. 450, los pagos continuarán procesándose directamente en las entidades financieras autorizadas. Únicamente se requiere la presentación de la Cédula de Identidad original y vigente del titular para concretar la transacción en ventanilla.

De igual forma, para resolver dudas técnicas, la Gestora Pública mantendrá activos sus canales institucionales de atención al cliente. Los usuarios pueden consultar la página web www.gestora.bo, comunicarse mediante la línea de WhatsApp 67195524 o solicitar soporte telefónico en la Línea Gratuita 800 10 1070.

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