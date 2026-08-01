¿No puedes ir a cobrar tu renta? Esta es la alternativa del Senasir

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir ) recordó a los rentistas y derechohabientes que, por motivos de salud, edad avanzada, discapacidad, residencia en el exterior u otras situaciones justificadas, pueden autorizar a un representante para realizar el cobro de sus rentas mediante un poder legal.

La institución explicó que esta modalidad busca garantizar el acceso oportuno a las prestaciones y evitar que los beneficiarios tengan dificultades para recibir sus pagos.

Poder Notarial y Poder Especial Consular

Los beneficiarios que se encuentran en Bolivia pueden autorizar a un familiar o persona de confianza mediante un Poder Notarial.

En el caso de quienes residen fuera del país, el trámite debe realizarse mediante un Poder Especial Consular, emitido en los consulados del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Senasir indicó que estos documentos permiten al apoderado realizar el cobro de la renta o pensión vitalicia y habilitar el formulario de control de vivencias, conforme a la normativa vigente.

Requisitos para realizar el trámite

Para la habilitación del poder, los beneficiarios deben presentar el Testimonio Poder original o una fotocopia legalizada.

En el caso de un Poder Notarial Nacional, se requiere:

Fotocopia de la cédula de identidad del beneficiario y del apoderado.

Dos fotografías de 4x4 con fondo indistinto del poderdante y apoderado.

Croquis de domicilio de ambas personas.

Para un Poder Notarial emitido en el exterior, los requisitos incluyen:

Fotocopia de la cédula de identidad del beneficiario y del apoderado.

Dos fotografías de 4x4 con fondo indistinto.

Croquis de domicilio únicamente del apoderado.

El Senasir puso a disposición de los usuarios los modelos oficiales de Poder Especial Notarial y Poder Especial Consular a través de su página web institucional: www.senasir.gob.bo

Más de 2.800 beneficiarios cobraron mediante poder

El director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, informó que durante el pago de la planilla correspondiente al mes de junio, 2.835 beneficiarios realizaron el cobro de sus rentas bajo esta modalidad, de un total de 66.767 rentistas titulares y derechohabientes habilitados.

“Nuestra prioridad es garantizar que ningún beneficiario vea afectado el cobro de su renta. El pago mediante Poder Especial Notarial y Poder Especial Consular brinda seguridad jurídica y permite que nuestros rentistas continúen percibiendo sus beneficios de manera oportuna”, señaló Bonadona.

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