Bolivia cerró junio con un superávit comercial de $us 184,7 millones, según el INE

Pese al impacto de los conflictos sociales y los bloqueos registrados en el territorio nacional, Bolivia cerró junio de 2026 con un superávit comercial de $us 184,7 millones, según los datos del comercio exterior del país publicados por la Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Durante ese mes, las exportaciones alcanzaron los $us 806,5 millones, cifra que representa una reducción del 1,7% respecto a mayo. La disminución estuvo relacionada principalmente con la caída de las ventas externas del sector de extracción de minerales, que bajaron 11,7%, y de hidrocarburos, con una reducción del 14,5%.

Sin embargo, algunos sectores mostraron un comportamiento positivo. La industria manufacturera incrementó sus exportaciones en 9,5%, mientras que las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registraron un crecimiento de 228,6%, ayudando a compensar parcialmente la baja general.

Entre los productos con mayor crecimiento destacan las exportaciones de zinc, que aumentaron 12%, y estaño metálico, con un incremento de 7,4%.

También crecieron las ventas externas de derivados de soya en 73,7% y de carne bovina en 49,6%. En el sector agrícola, la castaña registró un importante aumento del 588%.

Por el lado de las importaciones, en junio alcanzaron los $us 621,8 millones, lo que representa una disminución del 16,4% en comparación con el mes anterior. Esta reducción estuvo marcada principalmente por una menor compra de materias primas y productos intermedios.

A pesar de las dificultades logísticas generadas por los conflictos internos, el comercio exterior boliviano mantuvo un resultado favorable durante junio, impulsado por el mayor dinamismo de algunos sectores productivos.

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