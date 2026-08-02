¿Subió o bajó? Así amanece el dólar paralelo este 2 de agosto en Bolivia

El dólar paralelo inició este domingo 2 de agosto con un ligero movimiento en su cotización, reflejando un ajuste en el mercado informal de divisas. En esta jornada, el precio de compra presentó una variación respecto al registrado el sábado, mientras que el valor de venta se mantiene estable, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

De acuerdo con la actualización del sitio, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 11,73 para la compra y Bs 11,66 para la venta. En la jornada del sábado 1 de agosto, el dólar paralelo había cerrado en Bs 11,68 para la compra y Bs 11,66 para la venta, por lo que el único cambio registrado fue un incremento de cinco centavos en el precio de compra.

En el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,13, ubicándose ligeramente por encima de los valores operados en el mercado informal al cierre de la semana.

Las variaciones en la cotización del dólar son observadas de cerca por sectores comerciales, importadores y ciudadanos que recurren a este mercado para acceder a la divisa estadounidense.

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