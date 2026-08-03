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¿Cuál será tu mejor día de agosto? Esto dice el horóscopo para cada signo

Agosto estará marcado, según la astrología, por eclipses, cambios planetarios y movimientos que podrían representar nuevas oportunidades para los doce signos del zodiaco. La astróloga Lourdes Ferro identifica cuál sería la fecha más favorable para cada uno.

Red Uno de Bolivia

03/08/2026 12:19

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Eclipses, Luna Nueva y Luna Llena: así influirían los astros en agosto. Getty Images
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Para quienes siguen la astrología, agosto será un mes de transformaciones, nuevos comienzos y cierres de ciclo.

De acuerdo con la astróloga Lourdes Ferro, el mes estará influenciado por importantes movimientos astrales, entre ellos el ingreso de Venus a Libra, Mercurio a Leo y Virgo, Marte a Cáncer, además de una Luna Nueva con eclipse solar y una Luna Llena con eclipse lunar.

Cabe recordar que la astrología no cuenta con respaldo científico y estas interpretaciones forman parte de un sistema de creencias y prácticas esotéricas.

Los eventos astrológicos más destacados de agosto

3 de agosto: Quirón inicia su retrogradación en Tauro, asociado a procesos de revisión personal.

5 de agosto: Luna menguante en Tauro, vinculada simbólicamente con cierres y depuración.

6 de agosto: Venus ingresa en Libra, favoreciendo —según la astrología— las relaciones, la armonía y la estética.

9 de agosto: Mercurio entra en Leo.

11 de agosto: Marte ingresa en Cáncer.

12 de agosto: Luna Nueva en Leo acompañada de un eclipse solar, considerada por la astróloga como una fecha de nuevos comienzos.

22 de agosto: El Sol ingresa en Virgo.

25 de agosto: Mercurio entra en Virgo.

28 de agosto: Luna Llena y eclipse lunar en Piscis, relacionado con cierres y transformaciones emocionales.

El mejor día para cada signo

Aries: 12 de agosto. Momento favorable para la creatividad, el entusiasmo y nuevos proyectos.

Tauro: 22 de agosto. Jornada para organizar metas y fortalecer el bienestar.

Géminis: 9 de agosto. Ideal para comunicar ideas, negociar o iniciar conversaciones importantes.

Cáncer: 11 de agosto. Día para tomar decisiones y actuar con determinación.

Leo: 12 de agosto. La Luna Nueva en su signo simboliza nuevos comienzos y renovación personal.

Virgo: 22 de agosto. El ingreso del Sol en Virgo marcaría una etapa propicia para impulsar proyectos.

Libra: 6 de agosto. Venus en su signo favorecería las relaciones personales y los acuerdos.

Escorpio: 19 de agosto. Fecha asociada con cambios importantes y fortaleza emocional.

Sagitario: 12 de agosto. Jornada vinculada con expansión, estudios y nuevas oportunidades.

Capricornio: 22 de agosto. Buen momento para planificar objetivos y organizar el futuro.

Acuario: 6 de agosto. Día favorable para ampliar contactos, conocimientos y experiencias.

Piscis: 28 de agosto. La Luna Llena en su signo representaría un momento de cierre y reflexión.

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