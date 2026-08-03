¿Cuál será tu mejor día de agosto? Esto dice el horóscopo para cada signo

Para quienes siguen la astrología, agosto será un mes de transformaciones, nuevos comienzos y cierres de ciclo.

De acuerdo con la astróloga Lourdes Ferro, el mes estará influenciado por importantes movimientos astrales, entre ellos el ingreso de Venus a Libra, Mercurio a Leo y Virgo, Marte a Cáncer, además de una Luna Nueva con eclipse solar y una Luna Llena con eclipse lunar.

Cabe recordar que la astrología no cuenta con respaldo científico y estas interpretaciones forman parte de un sistema de creencias y prácticas esotéricas.

Los eventos astrológicos más destacados de agosto

3 de agosto: Quirón inicia su retrogradación en Tauro, asociado a procesos de revisión personal.

5 de agosto: Luna menguante en Tauro, vinculada simbólicamente con cierres y depuración.

6 de agosto: Venus ingresa en Libra, favoreciendo —según la astrología— las relaciones, la armonía y la estética.

9 de agosto: Mercurio entra en Leo.

11 de agosto: Marte ingresa en Cáncer.

12 de agosto: Luna Nueva en Leo acompañada de un eclipse solar, considerada por la astróloga como una fecha de nuevos comienzos.

22 de agosto: El Sol ingresa en Virgo.

25 de agosto: Mercurio entra en Virgo.

28 de agosto: Luna Llena y eclipse lunar en Piscis, relacionado con cierres y transformaciones emocionales.

El mejor día para cada signo

Aries: 12 de agosto. Momento favorable para la creatividad, el entusiasmo y nuevos proyectos.

Tauro: 22 de agosto. Jornada para organizar metas y fortalecer el bienestar.

Géminis: 9 de agosto. Ideal para comunicar ideas, negociar o iniciar conversaciones importantes.

Cáncer: 11 de agosto. Día para tomar decisiones y actuar con determinación.

Leo: 12 de agosto. La Luna Nueva en su signo simboliza nuevos comienzos y renovación personal.

Virgo: 22 de agosto. El ingreso del Sol en Virgo marcaría una etapa propicia para impulsar proyectos.

Libra: 6 de agosto. Venus en su signo favorecería las relaciones personales y los acuerdos.

Escorpio: 19 de agosto. Fecha asociada con cambios importantes y fortaleza emocional.

Sagitario: 12 de agosto. Jornada vinculada con expansión, estudios y nuevas oportunidades.

Capricornio: 22 de agosto. Buen momento para planificar objetivos y organizar el futuro.

Acuario: 6 de agosto. Día favorable para ampliar contactos, conocimientos y experiencias.

Piscis: 28 de agosto. La Luna Llena en su signo representaría un momento de cierre y reflexión.

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