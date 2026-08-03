¿Por qué tu celular carga lento? La respuesta podría estar en tu cargador

¿Alguna vez te has preguntado por qué dos cargadores con la misma potencia ofrecen tiempos de carga muy distintos? La respuesta no siempre está en los watts, sino en una tecnología llamada USB Power Delivery (USB PD).

Este estándar de carga rápida, cada vez más utilizado en celulares, tablets y computadoras portátiles, permite que el cargador y el dispositivo "hablen" entre sí antes de comenzar la carga. En pocos segundos intercambian información para determinar cuánta energía puede entregar el cargador y cuánta puede recibir el equipo de forma segura.

El resultado es una carga más rápida, eficiente y con menor riesgo de sobrecalentamiento.

¿Qué es USB Power Delivery?

USB Power Delivery es un estándar diseñado para distribuir energía de manera inteligente a través del puerto USB-C.

Gracias a este sistema, un mismo cargador puede alimentar distintos dispositivos —desde unos audífonos inalámbricos hasta un portátil— suministrando únicamente la energía que cada uno necesita.

Por ejemplo, si conectas un teléfono que admite una carga máxima de 25 watts a un cargador de 65 watts, el sistema ajustará automáticamente la potencia para evitar daños en la batería.

No solo importa el cargador

Para disfrutar de la carga rápida, deben cumplirse tres condiciones:

El dispositivo debe ser compatible con carga rápida.

El cargador debe contar con tecnología USB Power Delivery .

. El cable debe soportar la potencia necesaria y estar certificado.

Si uno de estos elementos no cumple con los requisitos, la velocidad de carga será menor, incluso aunque el cargador anuncie una alta potencia.

Menos calor, mayor eficiencia

Las versiones más recientes de USB PD incorporan una función llamada Programmable Power Supply (PPS), que ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real según las necesidades de la batería.

Esto reduce la generación de calor, mejora la eficiencia energética y ayuda a prolongar la vida útil de la batería, especialmente en teléfonos de última generación y computadoras portátiles.

Un cargador para todos tus dispositivos

Otra de las grandes ventajas de USB Power Delivery es su compatibilidad universal.

A diferencia de algunos sistemas de carga rápida exclusivos de determinadas marcas, USB PD funciona con dispositivos de distintos fabricantes, siempre que sean compatibles con el estándar.

Además, las versiones más recientes permiten entregar hasta 240 watts, suficiente para alimentar portátiles de alto rendimiento, lo que convierte al USB-C en una solución cada vez más práctica para quienes buscan reducir la cantidad de cargadores que llevan consigo.

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