Una antigua profecía atribuida a la vidente búlgara Baba Vanga volvió a cobrar fuerza tras las recientes advertencias sobre el estado del glaciar Thwaites, conocido mundialmente como el "glaciar del fin del mundo".

Según la profecía difundida por su sobrina Krasimira Stoyanova, Baba Vanga habría asegurado que a partir de 2026 la Tierra enfrentaría un incremento de desastres naturales, con terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que afectarían a distintas regiones del planeta.

Aunque estas predicciones carecen de respaldo científico, han resurgido en medio de la preocupación por el acelerado deterioro del glaciar antártico.

¿Por qué preocupa el glaciar Thwaites?

El glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, es considerado uno de los más vulnerables del planeta. Los científicos lo vigilan desde hace años porque su eventual colapso podría acelerar el aumento del nivel del mar y provocar graves inundaciones en zonas costeras.

El oceanógrafo Peter Davis, del British Antarctic Survey (BAS), advirtió que los cambios que ocurren en la Antártida tienen consecuencias para todo el mundo. "Lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida", afirmó.

Los países que podrían verse más afectados

De acuerdo con especialistas del British Antarctic Survey, el derretimiento de Thwaites incrementaría el riesgo para varias naciones vulnerables al aumento del nivel del mar. Entre ellas se encuentran:

Bangladesh.

Islas Malvinas.

Reino Unido.

Países Bajos.

Tuvalu.

Estados Unidos.

Aunque las redes sociales han relacionado el deterioro del glaciar con la profecía de Baba Vanga, los expertos aclaran que no existe ninguna evidencia que vincule las predicciones de la vidente con los estudios científicos sobre la Antártida.

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