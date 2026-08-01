En los últimos días, el mundo del espectáculo y del deporte se ha visto sacudido por el fuerte rumor de que el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, y la empresaria y modelo, Georgina Rodríguez, contraerían matrimonio este sábado 1 de agosto. Sin embargo, a pesar del revuelo internacional, todo parece apuntar a que la esperada boda tendrá que seguir esperando. Hasta el momento, ni el futbolista portugués ni su pareja han confirmado oficialmente un enlace para este fin de semana.

A continuación, los detalles que avivaron las especulaciones y los datos que terminan por desmentirlas:

El origen de las especulaciones: Una supuesta invitación

Los rumores cobraron fuerza luego de que varios medios de comunicación portugueses aseguraran que la pareja había elegido el 1 de agosto para dar el "sí, quiero" en un exclusivo recinto ubicado en Sintra, Portugal. La locura mediática se desató por completo tras la filtración en redes sociales de una presunta tarjeta de invitación al enlace privado, según publica el portal RPP.

A esto se le sumaron recientes fotografías de la pareja durante sus días de descanso, donde ambos fueron captados luciendo llamativos anillos de diamantes, lo que muchos interpretaron como la antesala de una boda inminente.

La supuesta invitación.

Las pruebas que descartan la boda este fin de semana

Pese al impacto de la noticia en las plataformas digitales, la realidad actual de la pareja dista mucho de los preparativos de un matrimonio a gran escala:

Vacaciones familiares: Las imágenes más recientes sitúan a Cristiano y a Georgina disfrutando de unos días de desconexión y descanso en las playas de Mallorca, España, acompañados de su familia.

Sin cierre de instalaciones: Diversos medios de comunicación verificaron las condiciones del exclusivo recinto en Sintra donde supuestamente se llevaría a cabo el evento. Para sorpresa de muchos, el lugar continúa abierto al público general durante todo el fin de semana, algo que contradice por completo la logística y la seguridad que requeriría una ceremonia privada de tal magnitud.

Una historia de amor que se consolidó en 2025

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en el año 2016, tras un fortuito encuentro en una tienda Gucci de Madrid. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más sólidas y mediáticas del entorno global.

Cabe recordar que en agosto de 2025 la modelo confirmó de manera oficial su compromiso al mostrar su anillo a través de las redes sociales. Aunque ambos han manifestado abiertamente en distintas ocasiones su deseo de sellar su amor en el altar, la fecha oficial sigue siendo un misterio guardado bajo estricto recelo. De momento, el 1 de agosto parece ser solo una fecha más en el calendario de sus vacaciones veraniegas.

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