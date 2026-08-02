¿Cómo estará el clima en tu ciudad? Consulta el pronóstico para este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico para este domingo 2 de agosto, anticipando un panorama climático variado en las ciudades capitales del país, con temperaturas bajo cero en el altiplano y un ambiente cálido en el oriente.

La Paz registrará una temperatura mínima de 2 °C y una máxima de 19 °C. El pronóstico prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche persistirá la nubosidad.

El Alto tendrá una de las madrugadas más frías del país, con una temperatura mínima de -5 °C y una máxima de 14 °C. Las condiciones del tiempo estarán marcadas por un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Oruro amanecerá con -5 °C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 18 °C. Se espera una mañana soleada, cielo parcialmente nublado durante la tarde y condiciones despejadas por la noche.

Potosí también registrará una mínima de -5 °C y una máxima de 19 °C. El Senamhi pronostica una mañana con sol, una tarde parcialmente nublada y una noche despejada.

Cochabamba presentará una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana y la tarde predominará el cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche las condiciones serán despejadas.

Sucre tendrá un ambiente agradable con una mínima de 6 °C y una máxima de 23 °C. El pronóstico indica una mañana soleada, una tarde parcialmente nublada y cielo con nubosidad durante la noche.

Tarija será una de las ciudades más cálidas del sur del país, con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 34 °C. Se prevé una jornada mayormente soleada y una noche con cielo despejado.

Cobija registrará la temperatura más alta entre las capitales, con una mínima de 23 °C y una máxima de 35 °C. Además, se esperan lluvias durante la mañana y la tarde, mientras que en la noche el cielo permanecerá nublado.

Trinidad tendrá una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C. El pronóstico contempla lluvias durante gran parte del día y cielo parcialmente nublado en horas de la noche.

Santa Cruz registrará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C. De acuerdo con el Senamhi, la capital cruceña permanecerá con cielo nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

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