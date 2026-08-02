Hombre fue baleado y se negó a ir al médico hasta recibir protección de la Policía en Shinahota

La noche de este sábado se registró una balacera en el municipio de Shinahota, en el trópico de Cochabamba, donde un hombre resultó herido luego de recibir dos impactos de bala.

El hecho ocurrió en una carretera de la zona. Vecinos que presenciaron lo sucedido alertaron a los servicios de emergencia para auxiliar a la víctima, quien presentaba heridas en el brazo izquierdo.

De acuerdo con el relato del afectado, en un primer momento se negó a ser trasladado a un centro médico por temor a que sus atacantes lo interceptaran nuevamente durante el recorrido. El hombre aseguró que sentía que su vida estaba en riesgo.

Ante esta situación, pidió la presencia de efectivos policiales para contar con resguardo y recién después aceptó ser llevado a un hospital para recibir atención médica.

La Policía activó las investigaciones para esclarecer el ataque y encontrar a los responsables. La víctima habría identificado a sus agresores como ciudadanos brasileños, información que deberá ser confirmada por las autoridades durante el proceso investigativo.

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