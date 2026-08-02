TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Policía captura a los presuntos atracadores de una casa de cambio en Cochabamba

Los dos sospechosos fueron aprehendidos en la zona norte de la ciudad tras las investigaciones realizadas por personal de Inteligencia. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/08/2026 20:55

Agregar Reduno en
Policía captura a presuntos atracadores de una casa de cambio en Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía logró capturar a los presuntos autores de un atraco armado registrado en una casa de cambio ubicada en pleno centro de Cochabamba, el hecho generó preocupación por los niveles de inseguridad en la ciudad.

El asalto ocurrió el pasado miércoles en inmediaciones de la avenida América y Melchor Pérez de Urquidi, donde dos sujetos ingresaron al establecimiento y uno de ellos, utilizando un arma de fuego, amenazó a la cajera para exigir la entrega del dinero.

Según la información preliminar, los delincuentes se llevaron una suma de dinero y un teléfono celular antes de darse a la fuga.

Tras las investigaciones realizadas por la Policía y el trabajo de la unidad de Inteligencia, los dos presuntos atracadores fueron ubicados y capturados en la zona norte de la ciudad.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre la identidad de los aprehendidos y el avance de las investigaciones para esclarecer el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD