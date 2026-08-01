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Rodrigo Paz dejó el protocolo y mostró sus pasos de caporales en el Gran Poder

El presidente se unió por unos minutos a los bailarines durante la Entrada del Gran Poder y compartió la danza con la presentadora de Red Uno Claudia Torrez.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/08/2026 19:58

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Rodrigo Paz sorprendió al bailar caporales junto a Claudia Torrez en el Gran Poder
La Paz, Bolivia

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Durante la tradicional Entrada del Gran Poder, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, dejó de lado el protocolo y se integró a la celebración al ritmo de los caporales, protagonizando un momento que llamó la atención de los asistentes y ya se viralizó en redes sociales.

En medio del recorrido, el mandatario descendió para compartir con los integrantes de la fraternidad y se encontró con la presentadora de Red Uno, Claudia Torrez, quien no dudó en invitarlo a bailar.

Incluso le prestó su sombrero y le mostró algunos pasos de la coreografía, que el presidente replicó con soltura.

La participación de Rodrigo Paz sorprendió al público, que acompañó el momento con aplausos y muestras de entusiasmo, mientras el mandatario demostraba desenvolvimiento en la danza.

La escena no fue casual. Durante su juventud, Rodrigo Paz formó parte de una fraternidad de caporales y participó en el Carnaval de Oruro, experiencia que quedó reflejada en la seguridad con la que ejecutó los pasos durante la festividad paceña.

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