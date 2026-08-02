Paz adelanta nuevos proyectos de inversión para Bolivia y prepara anuncios para el 6 de agosto

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se refirió a las inversiones que se vienen gestionando para Bolivia y aseguró que los proyectos impulsados desde el oriente también tendrán impacto en el occidente del país.

Durante su participación en la entrada del Gran Poder, en La Paz, la autoridad destacó las reuniones sostenidas con empresarios nacionales e internacionales en Santa Cruz, donde —según afirmó— existe interés por invertir en distintas regiones del país.

“Ayer estaba en Santa Cruz, 55 mil millones de dólares representados en empresarios que quieren invertir en Bolivia, y hoy día estoy aquí en La Paz. Esos empresarios quieren también invertir en el occidente, no solo en el oriente. Bolivia se está abriendo al mundo”, manifestó Paz.

El mandatario mencionó algunos proyectos vinculados a infraestructura y conectividad, entre ellos la reapertura del puerto de Ilo, la construcción de un puerto en el norte de Pando, la carretera Cobija-Extrema y obras relacionadas con la conexión ferroviaria con Perú.

Paz adelantó que los anuncios oficiales sobre estas inversiones serán realizados el próximo 6 de agosto, fecha en la que Bolivia celebra su aniversario patrio.

“El 6 de agosto, acuérdense…”, expresó el presidente antes de continuar con su participación en la festividad paceña.

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