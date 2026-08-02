Delincuentes armados robaron Bs 280 mil de una vivienda en El Alto; cámaras captaron el hecho

Un grupo de delincuentes ingresó a un domicilio ubicado en la zona Luis Espinal de la ciudad de El Alto y logró sustraer Bs 280 mil. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora es investigado por las autoridades.

Según el relato de la víctima, seis personas participaron del robo. Los antisociales habrían forzado el ingreso al inmueble y, tras conseguir abrir el garaje, dos de ellos ingresaron inicialmente para luego permitir el acceso del resto del grupo.

“Han ingresado seis antisociales a mi domicilio y se han llevado una fuerte suma de dinero de 280 mil bolivianos”, relató la víctima.

Las imágenes de seguridad muestran cómo los sujetos ingresan al domicilio y recorren los ambientes en busca de objetos de valor. El propietario indicó que los delincuentes llegaron hasta el tercer piso, donde se encontraba guardado el dinero.

“Empiezan a rebuscar lo que es en el primer piso. Yo vivo en el tercer piso y es ahí donde sacaron mi dinero”, explicó.

La víctima señaló además que los antisociales portaban armas de fuego y utilizaban guantes para evitar dejar rastros durante el robo. Tras cometer el ilícito, huyeron del lugar a bordo de un vehículo que ya habría sido identificado.

El afectado pidió una intervención inmediata de la Fiscalía y la Policía para dar con los autores materiales e intelectuales del robo. Explicó que el dinero sustraído provenía de préstamos bancarios y que la pérdida representa un grave perjuicio económico.

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