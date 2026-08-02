Vinagre en la puerta de casa: ¿para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo?

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en el hogar por sus múltiples aplicaciones. Además de ser un ingrediente habitual en la cocina, también se emplea para la limpieza de distintas superficies, la eliminación de algunos olores y el control de ciertos insectos.

Una de las recomendaciones que circula en el ámbito de la limpieza doméstica consiste en aplicar vinagre blanco en la puerta de entrada de la vivienda.

Este sencillo truco puede ayudar a mantener alejadas algunas plagas y, de acuerdo con determinadas creencias, también tendría un significado relacionado con la limpieza energética del hogar, según el portal El Heraldo.

¿Cómo se aplica el vinagre en la entrada?

El procedimiento es sencillo. Se recomienda colocar o rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco en la puerta principal de la casa, especialmente en el marco y las esquinas. También puede aplicarse en la zona del suelo próxima a la entrada.

La idea es que el fuerte olor del vinagre actúe como un elemento disuasorio para determinados insectos. No obstante, su efectividad puede variar según el tipo de plaga y las condiciones del lugar.

¿Qué insectos puede ayudar a ahuyentar?

El vinagre blanco es mencionado como un repelente doméstico para algunos insectos y pequeños animales. Entre ellos se encuentran las hormigas, pulgas, cochinillas y arañas.

También se le atribuyen otros usos:

Hormigas: su olor puede interferir con los rastros químicos que utilizan para orientarse.

Babosas y caracoles: su acidez puede funcionar como una barrera disuasoria en determinadas superficies.

Moscas de la fruta: el vinagre puede utilizarse como ingrediente de trampas caseras.

Pulgones y cochinillas: aplicado directamente, puede afectar a estos insectos de cuerpo blando.

Sin embargo, el vinagre no debe considerarse un sustituto de los métodos profesionales de control de plagas cuando existe una infestación. Además, aunque sea un producto de uso común, debe utilizarse con precaución y evitar el contacto con mascotas, plantas o superficies que puedan dañarse con la acidez.

El significado energético del vinagre

Más allá de sus posibles usos en la limpieza, el vinagre también aparece en algunas prácticas y creencias relacionadas con la llamada limpieza energética.

De acuerdo con estas creencias, rociar vinagre blanco en la entrada de la vivienda ayudaría a eliminar las denominadas “malas energías” y a renovar el ambiente del hogar. Para esta práctica se recomienda aplicarlo en el marco, las esquinas de la puerta y el suelo cercano.

Estas afirmaciones corresponden al ámbito de las creencias y tradiciones populares y no cuentan con evidencia científica que demuestre que el vinagre pueda modificar o eliminar una supuesta energía negativa.

Un producto económico para la limpieza del hogar

El vinagre blanco destaca principalmente por ser un producto económico y versátil que puede incorporarse a diferentes tareas domésticas. Su uso puede contribuir a la limpieza y, en determinadas circunstancias, ayudar a disuadir la presencia de algunos insectos.

Por ello, antes de recurrir a productos especializados, algunas personas optan por utilizarlo como una alternativa sencilla para el mantenimiento cotidiano del hogar. Eso sí, su aplicación debe hacerse de manera adecuada y sin atribuirle propiedades que no hayan sido comprobadas científicamente.

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