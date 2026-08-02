¿Qué pasa si no activas el modo avión durante un vuelo? Un piloto lo explica

Activar el modo avión es una de las instrucciones habituales que reciben los pasajeros antes del despegue. Aunque durante años circularon versiones que aseguraban que un celular conectado podía provocar una falla grave en el avión, la realidad es mucho menos alarmante.

Un piloto explicó en un video publicado por el canal WKYC 3 qué puede ocurrir cuando un pasajero olvida activar esta función.

El avión no se va a caer por un celular

De acuerdo con la explicación del piloto, dejar un teléfono conectado a una red durante el vuelo no compromete la estabilidad de la aeronave ni provoca por sí solo una caída.

Sin embargo, el problema está relacionado con las comunicaciones que mantienen los pilotos durante el vuelo. “Si olvidas poner tu teléfono en modo avión, no es el fin del mundo. El avión no se caerá del cielo”, explicó el piloto.

El inconveniente puede aparecer cuando varios celulares intentan conectarse simultáneamente a las redes terrestres mientras el avión se encuentra en el aire.

¿Qué tipo de interferencia puede producir?

El piloto explicó que las señales emitidas por algunos teléfonos podrían generar interferencias en los equipos utilizados por los pilotos para comunicarse.

“Existe la posibilidad de que esas ondas de radio causen interferencias con la radio de los auriculares que usan los pilotos”, señaló.

Cuando esto sucede, los pilotos pueden escuchar un zumbido molesto en sus auriculares, similar al ruido que se produce cuando un micrófono se acerca demasiado a un parlante.

Aunque se trata principalmente de una molestia, cualquier dificultad para escuchar con claridad las comunicaciones puede resultar inconveniente en determinadas etapas del vuelo.

Despegue y aterrizaje, las fases más sensibles

La recomendación cobra especial importancia durante el despegue y el aterrizaje, momentos en los que la tripulación mantiene una comunicación constante con los controladores de tránsito aéreo.

Durante estas fases, recibir correctamente las instrucciones resulta fundamental para que pilotos y controladores puedan coordinar las operaciones sin inconvenientes, según información recogida por El Clarín.

Por ello, mantener los dispositivos en modo avión ayuda a reducir posibles fuentes de interferencia y facilita las condiciones necesarias para una comunicación clara.

¿Puede ser necesario apagar completamente el celular?

En situaciones excepcionales, como determinadas emergencias o condiciones meteorológicas adversas, la tripulación puede solicitar a los pasajeros que apaguen completamente sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

En esos casos, los auxiliares de vuelo pueden verificar que las instrucciones hayan sido cumplidas.

Una medida sencilla de seguridad

La explicación del piloto permite diferenciar entre un mito y el verdadero motivo de la recomendación. Un teléfono que permanece conectado durante un vuelo no significa que la aeronave vaya a perder el control, pero sus señales podrían generar interferencias en las comunicaciones de la cabina.

Por ello, activar el modo avión continúa siendo una medida sencilla que permite cumplir las normas de seguridad de la aerolínea y, al mismo tiempo, evitar posibles molestias en las comunicaciones de los pilotos.



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