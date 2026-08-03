Una función de la nueva película de Spider-Man terminó de la peor manera en India, cuando una discusión por spoilers escaló hasta convertirse en una pelea a golpes en plena sala de cine.

Según testigos, cuatro amigos asistieron a ver "Spider-Man: Un Nuevo Día" cuando un hombre sentado a su lado comenzó a revelar en voz alta momentos importantes de la película, asegurando que ya la había visto.

Los espectadores le pidieron en varias ocasiones que dejara de hacer spoilers para no arruinar la experiencia del resto del público. Sin embargo, el hombre continuó hablando, lo que generó un intercambio de palabras que rápidamente subió de tono.

La discusión terminó con empujones y golpes frente a otros asistentes, interrumpiendo la proyección y sorprendiendo a quienes se encontraban en la sala.

El incidente quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y abrió el debate sobre el comportamiento de algunos espectadores durante las funciones de cine.

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