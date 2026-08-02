¿Se casan Cristiano Ronaldo y Georgina? Revelan la verdad sobre su esperado matrimonio

Los rumores sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dominaron la agenda del entretenimiento durante el fin de semana. Diversos medios aseguraban que la pareja finalmente contraería matrimonio tras el Mundial, aunque el esperado enlace nunca llegó a concretarse.

Las especulaciones se intensificaron luego de que el delantero portugués comentara meses atrás, en una entrevista con el periodista Piers Morgan, que ya le había pedido matrimonio a Georgina en un momento íntimo, acompañado por sus hijas. En aquella conversación evitó confirmar una fecha y solo señaló que la boda llegaría "después del Campeonato del Mundo", lo que alimentó aún más las expectativas.

Con la eliminación de Portugal en los octavos de final y el inminente inicio de la temporada del Al Nassr, varios medios comenzaron a señalar que el primer fin de semana de agosto era el escenario ideal para la ceremonia. Incluso surgieron versiones que ubicaban el evento en distintos lugares, desde la Quinta da Regaleira, en Sintra, hasta la isla de Madeira o un exclusivo destino en Baleares.

Las teorías crecieron tras un viaje familiar de Cristiano Ronaldo a Palma de Mallorca, compartido en sus redes sociales. Algunos llegaron a especular con una boda secreta e incluso con la participación del cantante brasileño Luan Santana como artista invitado, debido a que no tenía presentaciones programadas para esas fechas.

Sin embargo, las versiones perdieron fuerza cuando Katia y Elma Aveiro, hermanas del futbolista, aclararon públicamente que el matrimonio no está previsto por el momento. Ambas coincidieron en que no existe una fecha confirmada para la celebración y que los planes de la pareja permanecen en pausa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid. Un año después hicieron oficial su romance y, desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos, acompañándose en cada etapa de la carrera del delantero, desde su paso por la Juventus y el Manchester United hasta su llegada al Al Nassr.

En agosto de 2025 anunciaron su compromiso con una publicación de Georgina en redes sociales, donde mostró un llamativo anillo de diamante acompañado del mensaje:

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Desde entonces, la expectativa por la boda ha sido constante, aunque, por ahora, la pareja sigue sin confirmar cuándo dará el siguiente paso.

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