Bolivia registra menos focos de calor, pero el riesgo sigue latente

Bolivia inició la semana con una señal positiva para el medio ambiente. De acuerdo con el monitoreo nacional, durante las últimas 24 horas se identificaron 79 focos de calor en diferentes regiones del país, una cifra que representa una disminución respecto a jornadas anteriores.

Sin embargo, las autoridades ambientales advierten que el riesgo de incendios forestales continúa vigente debido a factores como las altas temperaturas, los fuertes vientos y la presencia de vegetación seca, condiciones que pueden favorecer la rápida propagación del fuego.

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos

El departamento de Santa Cruz continúa siendo la región con mayor presencia de focos de calor, por lo que mantiene la atención prioritaria de los equipos de emergencia y las instituciones encargadas del monitoreo ambiental.

Además, se identificaron registros en:

La Paz

Beni

Cochabamba

Chuquisaca

Las autoridades mantienen seguimiento constante en estas zonas para evitar que los focos detectados puedan convertirse en incendios forestales de mayor magnitud.

¿Un foco de calor significa necesariamente un incendio?

Las autoridades recuerdan que un foco de calor no siempre representa un incendio forestal. Se trata de una anomalía térmica identificada mediante imágenes satelitales que debe ser verificada en terreno antes de confirmar la presencia de fuego activo.

Estos registros pueden estar relacionados con:

Incendios forestales.

Chaqueos.

Quemas autorizadas.

Quemas fuera de control.

Otras fuentes de calor.

El monitoreo satelital permite detectar zonas de riesgo y activar acciones rápidas para evitar que el fuego avance.

Monitoreo permanente para proteger los bosques

La población puede consultar información actualizada mediante el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), donde se reportan:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activas.

Municipios y departamentos afectados.

Áreas protegidas en riesgo.

Datos geográficos y forestales.

Autoridades habilitan línea para reportar incendios

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo llamando al 64210076

Para facilitar la atención del reporte, se recomienda brindar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos captados desde una distancia segura.

Las autoridades recuerdan que la población debe evitar acercarse a zonas con fuego o humo intenso, ya que estas acciones pueden poner en riesgo la integridad física.

Aunque la reducción de focos de calor representa un alivio temporal para Bolivia, las autoridades enfatizan que la prevención, la vigilancia y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar nuevos incendios y proteger los ecosistemas del país.

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