Muere Carlos del Campo, actor de doblaje que prestó su voz a C-3PO en ‘Star Wars’ y Slinky de ‘Toy Story’

El mundo del doblaje en América Latina está de luto. El actor mexicano Carlos del Campo, reconocido por dar voz a personajes icónicos como C-3PO en Star Wars y Slinky en la saga Toy Story, falleció este domingo a los 67 años, según confirmaron familiares y colegas a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida de seguidores, actores de doblaje y figuras del medio artístico, quienes destacaron el legado que dejó durante más de tres décadas de carrera.

Hasta el momento, la familia no informó las causas de su fallecimiento.

Una carrera que marcó a varias generaciones

Carlos Nicolás Ramos del Campo nació el 30 de diciembre de 1959 en Ojinaga, Chihuahua, México. Aunque tuvo participaciones en televisión y teatro desde finales de los años setenta, consolidó su carrera en el mundo del doblaje, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la industria.

Entre sus interpretaciones más recordadas figuran C-3PO en distintas producciones y videojuegos de Star Wars y Slinky, el inseparable perro de juguete de Toy Story, personaje al que dio vida durante las primeras cuatro películas de la exitosa franquicia de Pixar.

Su versatilidad también lo llevó a interpretar a Tywin Lannister en Game of Thrones, Bulk en Power Rangers, Gin Ichimaru en Bleach, Director Kuno en Ranma ½, Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco, además de personajes en Sailor Moon, Las Chicas Superpoderosas, South Park y Miraculous: Las aventuras de Ladybug.

También dejó huella en los videojuegos

La trayectoria de Del Campo trascendió la televisión y el cine. Su voz también estuvo presente en videojuegos de reconocidas franquicias como Star Wars, Mortal Kombat, Assassin's Creed, Disney Infinity, LEGO DC Super-Villains y otros títulos que consolidaron su reconocimiento entre los aficionados.

Además de actor de voz, se desempeñó como director de doblaje, locutor y cantante, participando en distintos proyectos de animación y producciones de Disney.

Problemas de salud lo alejaron de las cabinas

Durante los últimos meses, Carlos del Campo redujo su actividad profesional debido a problemas de salud que tanto él como su familia decidieron mantener en reserva.

Su ausencia fue especialmente notoria cuando se confirmó que no volvería a interpretar a Slinky en Toy Story 5. En ese momento surgieron diversas especulaciones, aunque posteriormente su familia explicó que la decisión estuvo relacionada con su estado de salud.

Con su fallecimiento, el doblaje latinoamericano pierde a una de sus voces más emblemáticas, recordada por personajes que acompañaron a millones de espectadores en el cine, la televisión, el anime y los videojuegos durante varias generaciones.

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