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El dólar sigue por encima de los Bs 12: consulta la cotización oficial de hoy

El Banco Central de Bolivia mantiene vigente el tipo de cambio oficial para este lunes 3 de agosto, mientras el mercado paralelo registra una cotización distinta. Estos son los valores actualizados.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/08/2026 6:46

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Banco Central de Bolivia mantiene el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12,13 por dólar para este lunes 3 de agosto, valor que también estuvo vigente durante el fin de semana. La cotización forma parte del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, bajo el cual la entidad publica diariamente el precio oficial de la divisa estadounidense.

¿Cómo cotiza el dólar en el mercado paralelo?

Mientras el Tipo de Cambio Oficial permanece en Bs 12,13, el mercado paralelo registra una cotización distinta.

Según el portal dolarboliviahoy.com, este lunes el dólar se ubica en:

  • Compra: Bs 11,85

  • Venta: Bs 11,75

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó:

  • Compra: Bs 11,73

  • Venta: Bs 11,63

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, por lo que sus cotizaciones no corresponden al Tipo de Cambio Oficial establecido por el BCB. No obstante, estos valores son utilizados como referencia por distintos actores económicos.

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