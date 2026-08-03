Antes de salir de casa, revise el pronóstico del tiempo para este lunes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 3 de agosto una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del territorio nacional. El invierno continuará marcando el clima, especialmente en el occidente, donde persistirán las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.

En contraste, los departamentos del oriente registrarán un ambiente más cálido, con máximas que alcanzarán los 33 °C, aunque sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico para el occidente

Las ciudades del altiplano tendrán una jornada fría, con cielos despejados y temperaturas mínimas bajo cero.

La Paz: mínima de 3°C y máxima de 20°C , con cielos despejados.

El Alto: entre -8 °C y 14 °C, con tiempo estable.

Oruro: temperaturas de -8°C a 16°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: mínima de -3°C y máxima de 18°C, con cielos despejados.

Así estará el clima en los valles

En la región de los valles predominarán los cielos despejados y temperaturas templadas durante la jornada.

Cochabamba: entre 6 °C y 33 °C , sin lluvias.

Sucre: temperaturas de 6 °C a 25 °C , con cielo despejado.

Tarija: mínima de 10°C y máxima de 29°C, con cielos poco nubosos.

Oriente con ambiente cálido

El oriente boliviano tendrá una jornada con nubosidad variable y temperaturas elevadas.

Santa Cruz: entre 21 °C y 29 °C , con cielo nuboso.

Trinidad: mínima de 21°C y máxima de 31°C , sin probabilidad de lluvias.

Cobija: temperaturas entre 21°C y 32°C, con cielos poco nubosos.

El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas registradas en el occidente del país durante las primeras horas de la mañana y la noche, mientras que en el oriente se espera un ambiente cálido a lo largo del día.

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