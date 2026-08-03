El cuerpo del subteniente Yerson Salazar llegó a Santa Cruz

El cuerpo del subteniente Yerson Salazar, quien murió durante una emboscada registrada en el municipio de San Matías, ya se encuentra en Santa Cruz de la Sierra.

Los restos del joven oficial llegaron aproximadamente a las 19:15 de este domingo al aeropuerto El Trompillo, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y fueron recibidos por efectivos y vehículos de la Policía Boliviana.

Tras su llegada a la capital cruceña, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia médico-legal de ley.

El procedimiento permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte del subteniente y forma parte de las actuaciones investigativas del Ministerio Público.

Una vez concluida la autopsia y cumplidos los procedimientos legales correspondientes, los restos serán entregados a sus familiares, quienes podrán realizar el velorio y posteriormente darle sepultura.

Fue hallado tras casi dos días de búsqueda

Salazar fue encontrado la tarde del sábado 1 de agosto, después de casi dos días de búsqueda en la zona fronteriza de San Matías.

El cuerpo fue localizado en la hacienda La Purísima, sobre la carretera que conecta Ascensión de la Frontera con Las Petas, aproximadamente a 25 kilómetros del lugar donde se produjo el ataque.

Según los reportes preliminares, los restos fueron encontrados semienterrados y cerca de un kilómetro de una pista clandestina identificada durante los operativos policiales.

Antes de su traslado a Santa Cruz, las autoridades realizaron las primeras actuaciones investigativas en San Matías.

Investigación continúa en San Matías

El subteniente perdió la vida durante una emboscada contra efectivos policiales en San Matías. Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo en la zona fronteriza para localizar a los responsables.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación por los delitos de asesinato y asociación delictuosa, mientras diferentes unidades de la Policía continúan con los operativos para identificar y capturar a los responsables del hecho.

Con la llegada del cuerpo a Santa Cruz, ahora se aguarda el resultado de la autopsia y la posterior entrega de los restos a la familia del joven oficial.

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