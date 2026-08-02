Hombre es abatido a tiros dentro de su domicilio en San Ignacio de Velasco

Un nuevo hecho de violencia dejó una persona fallecida la tarde de este domingo en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. Un hombre fue acribillado dentro de su domicilio, ubicado en inmediaciones de la calle Bolívar, esquina Chiquitos.

El hecho se registró aproximadamente a las 17:30, según información preliminar.

La víctima murió pese a los esfuerzos por auxiliarla

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue atacado con varios disparos y quedó gravemente herido. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y rescatarlo con vida; sin embargo, la víctima perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Testigos señalaron que, tras el primer ataque, los agresores incluso habrían regresado para volver a dispararle. La víctima se encontraba convulsionando tras recibir los impactos de bala.

De manera preliminar, se habla de entre ocho y 12 disparos.

Dos personas habrían llegado en una motocicleta

Según los datos iniciales, dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta habrían llegado hasta el domicilio y efectuado los disparos contra la víctima.

Los responsables posteriormente habrían abandonado el lugar. Hasta el momento se desconoce su identidad y el móvil del crimen.

Había sido amenazado, según versiones preliminares

La víctima, que sería un médico veterinario, presuntamente habría recibido amenazas aproximadamente tres meses atrás.

También se maneja de manera preliminar la versión de que el hombre habría sido incluido en una supuesta lista de 10 personas que serían objeto de ataques o ajustes de cuentas. Este extremo todavía no fue confirmado oficialmente por la Policía y forma parte de las hipótesis que deberán ser esclarecidas durante la investigación.

El ataque se produce además en medio de las actividades por el aniversario del municipio de San Ignacio de Velasco, situación que genera preocupación entre los habitantes de la región.

Policía inicia las investigaciones

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de datos, recolectar evidencias y establecer las circunstancias exactas del asesinato.

Los investigadores deberán determinar la identidad de los autores, establecer el móvil del crimen y verificar las versiones sobre las amenazas que habría recibido previamente la víctima.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en San Ignacio de Velasco.

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