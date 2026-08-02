Envían a la cárcel al taxista acusado de violaciones y robos en serie

La Justicia determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro para el taxista acusado de cometer violaciones, robos y atracos en serie utilizando su vehículo para captar a sus víctimas.

De acuerdo con la investigación, al menos cinco mujeres se presentaron ante las autoridades y relataron un mismo modus operandi. El sujeto las abordaba en su taxi, las golpeaba, les robaba sus pertenencias y posteriormente las trasladaba a lugares alejados, donde presuntamente las agredía sexualmente antes de abandonarlas.

Uno de los casos reveló un hecho adicional. Según la Fiscalía, el acusado obligó a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria desde su cuenta hacia una cuenta controlada por él, antes de cometer la agresión sexual.

"Esta persona se dedicaba a robar, cometer atracos y también tiene denuncias por violaciones", señaló el comandante de la Policía de El Alto.

Las pesquisas también establecieron que, en uno de los ataques, el acusado lanzó a una de las víctimas desde el vehículo cuando este aún se encontraba en movimiento.

La Policía mantiene abierta la investigación y continúa convocando a posibles afectadas para que formalicen sus denuncias. No se descarta que existan más víctimas, ya que incluso se investiga un caso con características similares ocurrido en el departamento de Cochabamba.

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