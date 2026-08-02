Trasladan en un helicóptero de la FAB el cuerpo del subteniente Yerson Salazar

A las 13:25 de este domingo se inició el traslado del cuerpo del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien fue asesinado en el municipio de San Matías durante un operativo en la zona fronteriza.

La evacuación se realizó a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que despegó desde la base militar de San Matías con destino a la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave aterrizará en el aeropuerto El Trompillo, desde donde el cuerpo del efectivo policial será trasladado a la morgue para cumplir con los procedimientos legales y forenses correspondientes.

El traslado se concreta luego de que grupos de Inteligencia del Comando Departamental de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograran ubicar el cuerpo del subteniente a 25 kilometros de donde ocurrió el ataque armado.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por los delitos de asesinato y asociación delictuosa, en tanto que la Policía continúa ejecutando operativos en San Matías para dar con los responsables del crimen y desarticular la organización criminal presuntamente vinculada al hecho.

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