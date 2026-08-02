"Los cargos son pasajeros": Medinaceli rompe el silencio y ratifica que permanecerá en Bolivia

El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, difundió un extenso pronunciamiento público en sus redes sociales, en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días a raíz de la investigación en su contra por el caso conocido como "gasolina desestabilizada".

Las declaraciones fueron emitidas tras su audiencia de medidas cautelares. En esa instancia, la Fiscalía solicitó que Medinaceli sea enviado con detención preventiva por al menos seis meses; sin embargo, la autoridad jurisdiccional rechazó ese pedido y dispuso la medida de detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones.

En su mensaje, el exministro señaló que atravesó "los días más difíciles" de su vida y agradeció el respaldo recibido de familiares, amigos, colegas, estudiantes, académicos, periodistas, economistas, abogados, autoridades y ciudadanos que expresaron públicamente su solidaridad.

"Los últimos días han sido, sin duda, los más difíciles de mi vida. En medio de esta experiencia tan dura para mi familia y para mí, he recibido cientos de mensajes, llamadas, publicaciones y expresiones de solidaridad que jamás imaginé. He intentado leer cada uno de ellos y confieso que muchos me emocionaron profundamente", manifestó.

También dedicó un reconocimiento especial a su entorno más cercano, en particular a su esposa, destacando el respaldo que recibió durante el proceso judicial.

En otro tramo de su pronunciamiento, Medinaceli defendió su trayectoria de más de tres décadas en la docencia, la investigación y el servicio público, asegurando que siempre actuó con "honestidad, independencia técnica y profundo compromiso con Bolivia".

Respecto al proceso judicial, aseguró que permanecerá en el país para ejercer su derecho a la defensa y colaborar con las autoridades competentes.

"Como lo manifesté al recuperar mi libertad, permaneceré en Bolivia, ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y colaboraré con las autoridades competentes para que los hechos sean esclarecidos. Confío en que la verdad prevalecerá y en que este proceso permitirá establecer los hechos con objetividad y conforme a la ley", expresó.

El exministro concluyó su mensaje señalando que esta experiencia le dejó la enseñanza de que "los cargos son pasajeros", mientras que la confianza, el respeto y el afecto construidos a lo largo de la vida constituyen un patrimonio que ninguna adversidad puede arrebatar.

Mira la programación en Red Uno Play