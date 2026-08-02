¿Serás uno de los afortunados? Descubre quiénes disfrutarán dos fines de semana largos este agosto en Bolivia

El calendario de feriados de agosto traerá un beneficio especial para los cochabambinos, quienes podrán disfrutar de dos fines de semana largos consecutivos.

El primer descanso extendido será para todos los bolivianos por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Bolivia. El Ministerio de Trabajo confirmó que el jueves 6 y viernes 7 de agosto serán feriados nacionales, permitiendo unir estas jornadas con el sábado 8 y domingo 9 de agosto.

La determinación busca incentivar el turismo interno, generar mayor movimiento económico y acompañar las actividades previstas por los 201 años de la independencia del país.

Pero el descanso continuará para Cochabamba. El viernes 14 de agosto será feriado departamental por la Festividad de la Virgen de Urkupiña, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Bolivia.

Con esta fecha, los cochabambinos tendrán nuevamente un fin de semana largo del viernes 14 al domingo 16 de agosto, convirtiéndose en el único departamento que contará con dos periodos consecutivos de descanso prolongado durante este mes.

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