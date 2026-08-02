Incendio en vehículo alarma a vecinos; Bomberos lograron sofocar las llamas

Un incendio registrado la noche de este sábado consumió parte del motor de un vehículo y movilizó a personal de Bomberos, que logró controlar la emergencia sin que se registraran personas heridas.

"Cuando llegamos, los vecinos ya habían desconectado la batería. Eso permitió que solamente realicemos el enfriamiento del vehículo", explicó uno de los bomberos que atendió la emergencia.

Durante la intervención, el personal verificó que el motor aún presentaba una temperatura elevada y emanaba gran cantidad de vapor como consecuencia del incendio. Tras controlar la situación, confirmaron que el siniestro dejó únicamente daños materiales.

Las mayores afectaciones se concentraron en el compartimiento del motor, donde varias piezas plásticas quedaron completamente derretidas. Ahora se realizará una inspección técnica para establecer qué provocó el inicio del fuego.

Las autoridades confirmaron que el incendio fue controlado oportunamente y que no se reportaron víctimas ni personas lesionadas. La investigación permitirá establecer las causas del hecho.

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