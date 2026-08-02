Capturan en Panamá a presunto reclutador de personas para la guerra entre Rusia y Ucrania

La Policía de Panamá capturó a un ciudadano panameño acusado de integrar una presunta red de trata de personas que reclutaba compatriotas para enviarlos a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante el operativo también fueron rescatadas dos posibles víctimas que, según las investigaciones, habrían sido captadas mediante falsas promesas de empleo.

La detención se realizó en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando el sospechoso se disponía a viajar junto a dos ciudadanos panameños.

De acuerdo con las autoridades, el detenido está siendo investigado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas.

El caso cobra relevancia regional, ya que en Bolivia también salieron a la luz denuncias sobre ciudadanos que fueron captados con supuestas ofertas de trabajo para terminar vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania. Las investigaciones en ambos países apuntan a métodos de reclutamiento basados en engaños y promesas de empleo.

La Cancillería de Panamá informó que más de una veintena de panameños han participado en la guerra, tanto en las filas de Ucrania como de Rusia. Según la institución, al menos un ciudadano ha fallecido y varios permanecen desaparecidos.

Además, explicó que algunos de los panameños que viajaron conocían que serían parte del conflicto armado, mientras que otros habrían sido engañados.

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