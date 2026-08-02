Todo listo para el 6 de agosto: Así será la agenda por los 201 años de Bolivia

El Gobierno nacional confirmó que ya está todo preparado para los actos protocolares por los 201 años de la independencia de Bolivia, que tendrán como escenario principal la ciudad de Sucre.

Las actividades se desarrollarán entre el 5 y el 6 de agosto y contarán con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y delegaciones oficiales con la llegada de 40 embajadores de distintos países.

Actividades del 5 y 6 de agosto

Las actividades comenzarán el 5 de agosto con la sesión de honor de la Cámara de Diputados, programada para las 09:00.

Un día después, la jornada central iniciará a las 06:30 con la entrega de ofrendas florales en la plaza 25 de Mayo, ceremonia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a las autoridades departamentales de Chuquisaca.

Posteriormente, entre las 08:00 y las 08:50, se realizará el acto de iza de las banderas y la entonación del Himno Nacional en el frontis de la Casa de la Libertad.

Durante esta ceremonia, el presidente Rodrigo Paz izará la bandera tricolor, mientras que el vicepresidente Edmand Lara hará lo propio con la Whipala y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, con la bandera del Patujú.

La programación continuará con la tradicional misa de Te Deum en la Catedral Metropolitana, entre las 09:00 y las 09:40. Posteriormente, desde las 10:00, la Casa de la Libertad acogerá la Solemne Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente Rodrigo Paz ofrecerá su mensaje a la nación.

La agenda oficial concluirá con un almuerzo de honor que reunirá a autoridades nacionales, cuerpo diplomático e invitados especiales en el patio de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Parada militar será el 7 de agosto en El Alto

Como parte de las celebraciones, la tradicional Parada Militar se realizará el viernes 7 de agosto, desde las 10:00, en instalaciones de la Brigada Aérea de El Alto, donde se conmemorarán los 201 años de la independencia de Bolivia y de creación de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas ya iniciaron los ensayos y preparativos logísticos para el acto, que contará con la participación de unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, además de autoridades nacionales e invitados especiales.

El ingreso del público será por la puerta del Transporte Aéreo Militar (TAM), ubicada cerca del coliseo de la avenida Juan Pablo II, en la ciudad de El Alto.

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