Rescatan a bebé que fue dejado solo dentro de un vehículo en Oruro (VIDEO)

Un bebé menor de un año fue rescatado por efectivos policiales luego de ser encontrado solo al interior de un vehículo en la ciudad de Oruro. El llanto del pequeño alertó a vecinos de la zona, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades.

Personal del EPI 3 y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) llegaron hasta el lugar y encontraron al menor recostado en el asiento trasero del motorizado.

Ante la situación, los efectivos policiales rompieron uno de los vidrios del vehículo para ingresar y rescatarlo.

En las imágenes del operativo se escucha el llanto del menor mientras permanecía dentro del automóvil. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo habría estado al interior del motorizado.

El bebé fue puesto a salvo y trasladado a dependencias policiales para su valoración. Las autoridades anunciaron el inicio de acciones legales contra los progenitores por la presunta negligencia que habría expuesto al niño a una situación de riesgo.

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