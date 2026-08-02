Dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia (VIDEO)

Dos helicópteros utilizados para combatir incendios forestales colisionaron este domingo mientras realizaban labores de emergencia en la zona de Porto Germeno, al oeste de Atenas, Grecia. El accidente ocurrió cuando las aeronaves intentaban controlar un incendio forestal impulsado por intensas ráfagas de viento.

Según informó el cuerpo de bomberos griego, cada helicóptero llevaba una tripulación de dos personas. Tras la colisión, se activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar y brindar asistencia a los ocupantes, aunque las autoridades aún no informaron sobre su estado.

Imágenes difundidas del hecho muestran cómo una de las aeronaves perdió estabilidad y terminó estrellándose contra el suelo mientras participaba en las tareas de extinción.

El accidente ocurrió en medio de un incendio de gran magnitud que afecta a la región de Ática, donde se encuentra Atenas. Mientras que los fuertes vientos dificultaron las operaciones aéreas debido a que los aviones no podían recoger agua del mar con seguridad.

Grecia enfrenta una temporada crítica de incendios forestales, con varios focos activos en distintas regiones del país. En los últimos días, tres bomberos fallecieron mientras combatían incendios en Creta y el Peloponeso.

El país mantiene el recuerdo del devastador incendio de Mati, ocurrido en 2018, que dejó 104 personas fallecidas y es considerado uno de los incendios más mortales registrados en Europa durante este siglo.

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