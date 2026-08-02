El cuerpo del subteniente Salazar será trasladado por vía aérea a Santa Cruz

Las autoridades policiales ultiman los detalles para el traslado a la ciudad de Santa Cruz del cuerpo del subteniente de la Policía que fue asesinado a tiros en la zona de Ascensión de la Frontera, en el municipio de San Matías.

Hasta la mañana de este domingo, el cuerpo del efectivo permanecía en la región fronteriza, mientras se coordinaban los procedimientos necesarios para su traslado por vía aérea al departamento cruceño, donde se prevé que continúen las diligencias correspondientes y se le brinde cristiana sepultura.

El hallazgo del subteniente fue posible gracias al trabajo conjunto del grupo de Inteligencia del Comando Departamental de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que ubicó el cuerpo a aproximadamente 25 kilómetros del lugar donde se produjo el ataque armado.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación por los delitos de asesinato y asociación delictuosa, debido a que los presuntos autores del crimen permanecen prófugos.

Mientras se concreta el traslado del efectivo policial, continúan los operativos en San Matías con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular la organización criminal que, según las investigaciones preliminares, estaría vinculada a una serie de hechos delictivos registrados en esa región fronteriza.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas brindarán un informe oficial sobre los avances de la investigación, mientras las labores de búsqueda de los implicados continúan en distintos sectores del municipio.

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