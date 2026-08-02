Santa Cruz registra 862 focos de calor y más de 21.000 hectáreas afectadas por incendios

La secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Marisol Yabeta, informó que el departamento registra más de 800 focos de calor activos y más de 20.000 hectáreas afectadas por incendios forestales en lo que va de 2026.

"El sistema de alerta temprana de la Gobernación nos refleja 862 focos de calor registrados el día de hoy. Tenemos tres incendios, dos están en etapa de monitoreo en San Miguel y otro en San José", informó Yabeta.

Asimismo, señaló que durante la tarde se emitió una nueva alerta por un incendio en el municipio de Moro Moro, donde brigadas de la Gobernación y del gobierno municipal ya trabajan para controlar el fuego.

Yabeta advirtió que el departamento ingresa a la temporada de mayor riesgo de incendios y que la presencia de fuertes vientos favorece la propagación del fuego, incluso cuando se origina por pequeñas quemas.

"Ya estamos prácticamente entrando en esta época y estamos con alerta amarilla por el tema de los vientos, que están ocasionando que estos pequeños incendios, ya sean por fogatas o por quema de basura, puedan convertirse en incendios forestales", alertó.

Respecto a los daños, la secretaria departamental precisó que la superficie afectada por el fuego continúa en aumento. "Más de 21.000 hectáreas ya han sido afectadas en lo que va de este año", afirmó.

La Gobernación exhortó a la población a evitar el uso del fuego para la quema de basura o de pastizales y a reportar de inmediato cualquier incendio, con el fin de evitar que las llamas se propaguen y ocasionen mayores daños ambientales.

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