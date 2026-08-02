Avanza investigación por ataque armado que dejó un brasileño muerto y dos heridos

Un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 36 años, fue asesinado la madrugada de este domingo tras un ataque armado registrado en un local de expendio de bebidas alcohólicas ubicado sobre la avenida Banzer y Sexto Anillo, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho dejó además a dos personas heridas.

La fiscal Rose Mary Barrientos informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre aún no identificado ingresó al establecimiento y disparó en siete oportunidades contra la víctima, quien falleció en el lugar.

"Una persona desconocida, no identificada hasta el momento, ingresó al local y procedió a disparar siete veces en la humanidad de un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien perdió la vida", señaló la fiscal.

Barrientos explicó que durante el ataque otras dos personas también fueron alcanzadas por los disparos: una trabajadora del local y otra persona que se encontraba en el establecimiento. Ambas fueron auxiliadas y recibieron atención médica.

La representante del Ministerio Público indicó que el caso se encuentra en una etapa inicial y que se ejecutan todos los actos investigativos necesarios para identificar al autor del crimen y establecer el móvil del ataque.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía y la Policía ya realizaron el levantamiento de indicios, la toma de declaraciones y la revisión de cámaras de seguridad como parte de las diligencias para esclarecer el hecho. Las investigaciones continúan para dar con el responsable del ataque armado.

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