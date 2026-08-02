Revilla llama a priorizar soluciones ante la crisis y evitar la confrontación política

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, exhortó a evitar la confrontación política y enfocarse en la construcción de estrategias que permitan enfrentar la crisis que atraviesa el país.

La autoridad sostuvo que el departamento tiene el potencial para convertirse en un referente en la generación de energía solar.

"Para convertir a La Paz en un polo energético con energía solar. Esa es una gran posibilidad y potencial que tiene La Paz y ojalá logremos", manifestó.

En el ámbito económico, Revilla señaló que espera una estabilización del tipo de cambio del dólar tras el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de evitar un mayor impacto en la economía.

"No se produzcan incrementos adicionales ni bruscos que afectan no solamente a las obras, a los proyectos de las entidades públicas, sino principalmente al bolsillo de la gente", afirmó.

Respecto al debate sobre una posible modificación a la subvención del gas licuado de petróleo (GLP), el gobernador pidió no generar incertidumbre entre la población y aclaró que cualquier decisión en ese sentido sería gradual.

Finalmente, Revilla insistió en la necesidad de transmitir tranquilidad a la población y de impulsar medidas que contribuyan a fortalecer la seguridad energética y la estabilidad económica del país.

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