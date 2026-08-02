¿Por qué se elevó el precio del pollo? Productores lo explican

Los avicultores de Santa Cruz explicaron que el incremento en el precio de la carne de pollo responde principalmente al retraso en el repoblamiento de las granjas, una situación generada por los bloqueos y la posterior escasez de combustible que dificultó la reposición de pollitos.

Desde el sector señalaron que durante el periodo de conflictos no fue posible abastecer con normalidad las granjas, lo que derivó en una reducción temporal de la oferta de aves listas para faena.

"Este precio que se está subiendo un poquito más de lo esperado es producto de que durante los periodos del bloqueo y después la escasez de combustible no se pudieron repoblar completamente las granjas y entonces hubo un retraso", explicó el productor Iber Gutierrez.

Los productores indicaron que actualmente el pollo vivo se comercializa entre Bs 19 y Bs 20 por kilogramo. A ese monto, señalaron, deben sumarse los costos de faeneo, que representan aproximadamente un 17%, además del margen correspondiente a los comercializadores.

Asimismo, advirtieron que, aunque el incremento actual sería temporal, los precios difícilmente volverán a los niveles anteriores debido al aumento de los costos de producción.

"Ya se incrementó el precio del pollito bebé que nosotros adquirimos para producir", afirmaron, al señalar que este factor también incide en el valor final del producto.

Pese al incremento, los avicultores sostienen que la carne de pollo continúa siendo la proteína animal más económica del mercado y aseguran que, una vez superado este periodo de ajuste, la producción volverá a estabilizarse.

Mira la programación en Red Uno Play