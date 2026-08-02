Senamhi reporta reducción de focos de calor en Bolivia gracias a las lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el número de focos de calor en Bolivia registró una importante disminución en las últimas semanas, principalmente debido a las lluvias que se presentaron en distintas regiones del país.

La pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal, señaló que actualmente se contabilizan 178 puntos a nivel nacional, una reducción considerable respecto a las cifras registradas semanas atrás.

"Los puntos calientes ya tenemos 178. Han disminuido con relación a la anterior semana, ya que teníamos vientos en Santa Cruz, vientos moderados y temporalmente fuertes de dirección noroeste, además de ascensos de temperatura", explicó.

Portugal recordó que el monitoreo comenzó el 27 de junio, cuando se registraban 805 focos de calor. "Hoy, al comenzar agosto, la cifra se redujo a 178. Hemos registrado lluvias en estos días y eso ha ocasionado que los puntos calientes disminuyan", afirmó.

La especialista aclaró que un punto caliente no siempre representa un incendio forestal, ya que los satélites detectan cualquier superficie con altas temperaturas.

"Donde existe mayor temperatura los satélites lo toman como un punto caliente. Sin embargo, cuando se realiza un chaqueo y el fuego se sale de control, ese punto caliente puede convertirse en un incendio que, dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede propagarse o disminuir", explicó.

Desde el Senamhi destacaron que el monitoreo permanente de los focos de calor permite identificar oportunamente las zonas de riesgo y apoyar las acciones de prevención y control para evitar la propagación de incendios forestales en el país.

Mira la programación en Red Uno Play