Felcn realiza allanamientos en San Matías; buscan extranjeros

El Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y varios grupos de inteligencia de la Policía Boliviana realizan este domingo una serie de operativos en el municipio de San Matías, Santa Cruz, con especial atención en el barrio 27 de Mayo.

Uno de los puntos intervenidos es el domicilio de Douglas Quiroz Ramos, ganadero de la zona fronteriza que fue asesinado a balazos durante un partido de fútbol el pasado 25 de abril de 2026.

Allanan el domicilio de Quiroz

Los efectivos policiales ingresaron al inmueble de Quiroz como parte de las intervenciones que se ejecutan en la zona. El operativo también alcanza otros sectores cercanos al domicilio del fallecido.

La intervención busca recabar información y elementos que puedan contribuir a las investigaciones que realizan las autoridades en torno a hechos vinculados con la violencia y las actividades ilícitas en esta zona fronteriza con Brasil.

Hasta el momento, la Policía no ha informado oficialmente sobre los resultados del allanamiento ni sobre los elementos que fueron encontrados durante la intervención.

Operativos tras la muerte de un subteniente

Las acciones policiales se desarrollan después del asesinato del subteniente Yerson Salazar Aliendres, efectivo del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), cuyo cuerpo fue encontrado el 1 de agosto de 2026, luego de casi 48 horas de búsqueda en la zona fronteriza.

A partir de este hecho, diferentes unidades policiales reforzaron los operativos en San Matías, municipio considerado estratégico por su proximidad con Brasil.

Quiroz fue asesinado durante un partido

Douglas Quiroz Ramos fue asesinado el 25 de abril, cuando se desarrollaba un campeonato de fútbol en San Matías. Según los reportes preliminares, hombres armados llegaron hasta el escenario deportivo y dispararon contra él.

El ataque dejó además cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a territorio brasileño para recibir atención médica.

Las investigaciones manejaron como una de las principales hipótesis un posible ajuste de cuentas vinculado con organizaciones criminales que operan en la frontera, aunque las circunstancias y el móvil del asesinato deben ser establecidos por las autoridades.

Los operativos continúan en diferentes puntos de San Matías y se espera un informe oficial sobre los resultados de las intervenciones y del allanamiento al domicilio de Quiroz.

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