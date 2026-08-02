La boliviana Ximena Herrera lucha por quedarse en La Casa de los Famoso: Así puedes votar por ella

La actriz boliviana Ximena Herrera quedó entre los seis nominados de la primera semana de la competencia. La eliminación se define este domingo 2 de agosto y el público puede votar para salvar a su habitante favorito.

La participación de la boliviana Ximena Herrera en La Casa de los Famosos México 2026 entra en un momento decisivo. Tras la primera gala de nominación, la actriz quedó en la placa de habitantes en riesgo de eliminación y ahora depende del respaldo del público para continuar en el reality.

La primera eliminación de la temporada está prevista para este domingo 2 de agosto, por lo que las votaciones permanecen abiertas hasta el momento que la producción indique durante la gala.

¿Quiénes están nominados?

Después de la salvación de Arantza Ruiz, la placa quedó conformada por seis habitantes:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

La decisión final corresponde al público mediante la votación oficial.

Paso a paso: ¿cómo votar por Ximena Herrera?

Si quieres apoyar a la representante boliviana, el procedimiento es sencillo:

5. Confirma el voto

Una vez seleccionada Ximena, confirma la votación para que quede registrada.

4. Selecciona a Ximena Herrera

Dentro de la lista de nominados, elige el nombre de la actriz boliviana.

3. Inicia sesión

Para registrar el voto debes ingresar con una cuenta.

2. Busca la sección de votaciones

También puedes ingresar mediante el código QR que aparece durante las transmisiones del programa.

El sitio oficial es: https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/

1. Ingresa al sitio oficial

Accede a la página oficial de La Casa de los Famosos México durante el periodo habilitado para las votaciones.

De acuerdo con la información proporcionada para esta temporada, los usuarios con cuenta gratuita disponen de un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, con la posibilidad de asignarlos a un solo participante o distribuirlos entre varios nominados.

Ximena, entre los primeros nominados

Ximena Herrera fue anunciada oficialmente como una de las habitantes de esta nueva edición y forma parte del cuarto Malibú junto con Fede Vigevani, Masad Altamimi, Gema Garoa, Flor Vigna y Yahir.

La actriz llegó al reality con una importante comunidad de seguidores. Según datos publicados por el sitio oficial antes del estreno, contaba con cerca de 999 mil seguidores en Instagram.

Encuestas en redes no son resultados oficiales

En las últimas horas comenzaron a circular encuestas y porcentajes en redes sociales sobre la posible eliminación. Una encuesta extraoficial citada por medios mexicanos ubicó a Ximena entre las participantes con menor porcentaje de apoyo.

Sin embargo, estos datos no representan el resultado oficial de la competencia. La producción mantiene los votos oficiales en reserva y será durante la gala de eliminación cuando se conozca quién debe abandonar la casa.

Por eso, si el objetivo es respaldar a Ximena Herrera, el dato que cuenta es el voto registrado por los canales oficiales y dentro del horario establecido por el programa.

Bolivia pendiente de la primera eliminación

La presencia de Ximena Herrera ha despertado especial interés entre sus seguidores bolivianos, que ahora tienen la oportunidad de respaldarla en esta primera etapa de la competencia.

La actriz necesita superar esta primera placa para continuar en La Casa de los Famosos México. La decisión está en manos del público y este domingo se conocerá si Ximena logra permanecer en la casa.

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