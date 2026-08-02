Recibió amenazas: Identifican a hombre acribillado en San Ignacio de Velasco

Un nuevo hecho de violencia se registró la tarde de este domingo en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, donde un hombre fue abatido a tiros dentro de su domicilio.

La víctima fue identificada como Luis Dagner Parada Espinoza, un médico veterinario de 40 años. El hombre tendría un hijo y estaría divorciado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17:30, en un inmueble ubicado en la calle Bolívar, esquina Chiquitos.

Recibió varios impactos de bala

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el domicilio y disparado contra Parada.

La información preliminar señala que el hombre habría recibido entre ocho y 12 impactos de bala. Tras el ataque, quedó gravemente herido y, según testigos, llegó a convulsionar mientras personas del lugar intentaban auxiliarlo.

Pese a los esfuerzos por trasladarlo y rescatarlo con vida, Parada falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

De manera preliminar también se maneja la versión de que los agresores habrían regresado para efectuar más disparos contra la víctima. Este extremo deberá ser establecido por los investigadores.

Habría recibido amenazas

De acuerdo a las primeras averiguaciones se conoce que el veterinario habría recibido amenazas hace aproximadamente tres meses.

Asimismo, surgió la versión de que su nombre figuraba en una supuesta lista de unas 10 personas que serían blanco de ataques. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente por la Policía y será investigada para determinar si existe alguna relación con el crimen.

El hecho genera preocupación en San Ignacio de Velasco, además de producirse en el marco de las actividades por el aniversario del municipio.

FELCC investiga el asesinato

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc ) se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias, recoger evidencias y levantar información que permita esclarecer el ataque.

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