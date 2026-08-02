(Video) Así fueron los momentos de desesperación tras el ataque armado en San Ignacio

Imágenes captadas por vecinos muestran el momento en que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) trasladan en una camioneta a Dagner Parada, quien había sido baleado dentro de su domicilio en San Ignacio de Velasco. Los policías lo llevaron en brazos hasta un establecimiento de salud luego de verificar que todavía presentaba signos vitales.

En las grabaciones se observa a varios vecinos mirando con preocupación mientras los efectivos intentan auxiliar y trasladar rápidamente a la víctima para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, Parada falleció a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Recibió varios impactos de bala

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17:30 de este domingo, en un domicilio ubicado en la calle Bolívar, esquina Chiquitos, en el municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.

De acuerdo con información preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el lugar y disparado contra Parada. La víctima habría recibido entre ocho y 12 impactos de bala. Tras el ataque quedó gravemente herida y, según testigos, comenzó a convulsionar.

También se investiga la versión de que los agresores habrían regresado para dispararle nuevamente. Este extremo aún debe ser confirmado por las autoridades.

Investigan posibles amenazas

Según versiones preliminares, Parada habría recibido amenazas hace aproximadamente tres meses.

También circula la versión de que su nombre habría estado incluido en una supuesta lista de unas 10 personas que serían blanco de ataques. Esta información todavía no fue confirmada oficialmente y será parte de las investigaciones.

El crimen ocurrió en medio de las actividades por el aniversario del municipio de San Ignacio de Velasco.

Los investigadores también deberán establecer si las presuntas amenazas que recibió Parada tienen relación con el ataque y verificar la existencia de la supuesta lista.

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