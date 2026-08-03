Mantas con luces: la nueva tendencia que deslumbra en el Gran Poder

La tradición y la tecnología se encontraron en la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026, donde las fraternas de la Sociedad Folklórica de Morenos La Paz sorprendieron al público al lucir mantas luminosas durante la entrada folklórica.

La innovadora propuesta combina el tradicional atuendo de la chola paceña con pequeñas luces integradas en la prenda, creando un llamativo efecto visual a medida que cae la tarde y avanza el recorrido.

Mantas tradicionales con un toque de tecnología

Las mantas mantienen elementos característicos del vestuario tradicional, como los bordados artesanales con hilos de oro o plata, pero incorporan luces LED de manera sutil, principalmente en los flecos y bordes.

La iluminación permite que las prendas destaquen especialmente durante los tramos nocturnos de la entrada, cuando las luces comienzan a encenderse y acompañan el paso de las bailarinas.

Esta propuesta se aprecia principalmente en las cholas de élite o guías de los bloques femeninos de la morenada.

Tradición que se reinventa

Las mantas luminosas se suman a las distintas expresiones de creatividad y lujo que caracterizan al Gran Poder, donde el vestuario, la música y la puesta en escena se renuevan sin dejar de lado los elementos tradicionales de la celebración.

La propuesta llamó la atención de espectadores y medios que siguieron el paso de la fraternidad por las principales calles de La Paz.

Más de 130.000 danzarines recorren La Paz

La entrada del Gran Poder 2026 congrega a miles de bailarines y espectadores en las calles de la sede de Gobierno. Más de 130.000 danzarines participan en esta celebración, interpretando danzas como morenada, caporales, tinkus y diablada.

La incorporación de las mantas luminosas muestra cómo el Gran Poder continúa combinando tradición, creatividad y nuevas tendencias, convirtiendo el vestuario folklórico en uno de los principales atractivos de esta celebración paceña.

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