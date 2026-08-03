¡Atención, viajeros! Cierran temporalmente la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz este 3 y 4 de agosto

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció el cierre temporal de un tramo de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz debido a trabajos de mantenimiento preventivo que buscan mejorar las condiciones de transitabilidad en esta importante vía del país.

Según el comunicado de la ABC, la medida se aplicará entre el retén de Colomi (kilómetro 85) y el retén de Padresama (kilómetro 150) este lunes 3 y martes 4 de agosto de 2026.

El tránsito vehicular será restringido desde las 07:00 hasta las 19:00. Durante la noche, la circulación será habilitada de manera normal para permitir el paso de vehículos de transporte público, carga y particulares.

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba también se informó sobre el cierre temporal y se recomendó a los viajeros tomar previsiones para evitar contratiempos en sus desplazamientos.

ABC ejecuta mantenimiento en puntos críticos

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, explicó que la institución ya inició un plan de conservación vial en distintos sectores estratégicos del departamento.

“Están cursando los nuevos contratos de conservación vial, son 14 en total en el departamento”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que ya fueron identificados los sectores con mayores problemas y que las intervenciones comenzarán de manera progresiva durante las próximas semanas.

“Ya tenemos identificados los tramos más críticos y estos días se comenzará a hacer la intervención”, afirmó.

Mejoras en rutas al oriente y occidente

Torrico informó que los trabajos de mantenimiento abarcan carreteras que conectan tanto al oriente como al occidente del país. Actualmente, las labores se concentran en el tramo Locotal-Villa Tunari, donde se ejecutará un contrato de mantenimiento con una duración de seis meses.

La autoridad destacó que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en los puntos más afectados de la Red Vial Fundamental.

Recomiendan tomar previsiones

La ABC pidió a transportistas, operadores de buses y conductores particulares planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización instalada en la zona y atender las instrucciones del personal desplazado durante los trabajos.

La institución aseguró que las intervenciones permitirán optimizar el estado de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, una de las rutas más transitadas y estratégicas para la conexión entre el eje central y el oriente boliviano.

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