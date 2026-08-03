Refuerzan la seguridad en San Ignacio de Velasco tras balacera que dejó un fallecido

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron desde Santa Cruz hasta San Ignacio de Velasco para reforzar la seguridad y ejecutar operativos tras la balacera registrada la tarde de este domingo, que dejó como saldo una persona fallecida.

Los uniformados se encuentran concentrados en el atrio de la Catedral de San Ignacio de Velasco, donde ultiman los detalles para desplegar las acciones policiales en distintos sectores del municipio.

El objetivo es dar con los responsables del hecho de sangre y esclarecer las circunstancias del ataque que terminó con la vida del médico veterinario Luis Dagner Parada Espinoza, de 40 años.

Operativos tras el asesinato

El despliegue policial se activó horas después del ataque ocurrido aproximadamente a las 17:30, en un domicilio ubicado en la calle Bolívar, esquina Chiquitos.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el inmueble y disparado contra Parada.

La víctima habría recibido entre ocho y 12 impactos de bala y quedó gravemente herida. Testigos señalaron que llegó a convulsionar mientras vecinos intentaban auxiliarlo.

Pese a los esfuerzos por trasladarlo y recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Policía busca a los autores

Los efectivos desplazados desde la capital cruceña tienen previsto realizar diferentes acciones para localizar a los presuntos autores del ataque, además de recoger información que permita esclarecer el crimen.

De manera preliminar, también se investiga la versión de que los agresores habrían regresado al lugar después del primer ataque y efectuado nuevos disparos contra la víctima. Este extremo deberá ser confirmado por los investigadores.

Investigan posibles amenazas

Entre las primeras líneas de investigación también se encuentra una supuesta amenaza que Parada habría recibido hace aproximadamente tres meses.

Asimismo, circula la versión de que su nombre habría figurado en una supuesta lista de unas 10 personas que serían blanco de ataques. Sin embargo, esta información todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser verificada durante la investigación.

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