El único aprehendido hasta el momento por el asesinato del subteniente Yerson Salazar arribó la noche de este domingo a Santa Cruz de la Sierra a bordo del mismo helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que trasladó los restos del uniformado desde San Matías.

Se trata de Luis Andrés C. A., quien es investigado por su presunta relación con la emboscada que terminó con la vida del subteniente en la comunidad de Ascensión de la Frontera.

Tras su llegada a la capital cruceña, el aprehendido será trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá prestar su declaración informativa dentro de la investigación abierta por el delito de asesinato.

Fue aprehendido después del ataque

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el sospechoso fue aprehendido minutos después del hecho de sangre y del posterior incendio del vehículo en el que se encontraba el uniformado.

Según los investigadores, Luis Andrés C. A. fue localizado en inmediaciones de Ascensión de la Frontera en actitud sospechosa y llevaba una funda para arma de fuego en la cintura.

Durante las primeras indagaciones, habría reconocido que conocía a personas relacionadas con el ataque, aunque se negó a proporcionar sus identidades.

Estos elementos serán sometidos a investigación para establecer cuál fue su participación y si tuvo algún vínculo directo con el asesinato del subteniente.

Intensifican la búsqueda de ‘El Grillo’

Mientras el único aprehendido es trasladado a Santa Cruz, los grupos policiales de élite mantienen los operativos en la zona fronteriza para localizar a Adán L. O. B., alias ‘El Grillo’, señalado como uno de los principales sospechosos y presunto cabecilla del grupo que habría participado en la emboscada.

Los operativos se extendieron a diferentes sectores de San Matías, incluido el barrio 27 de Mayo, donde los investigadores realizaron intervenciones en inmuebles en busca de información que permita identificar y capturar a los responsables.

Hallan una pista clandestina y una avioneta

Durante las investigaciones también fue localizada una pista clandestina, donde se encontró una avioneta tipo Cessna, bidones con combustible de aviación y espacios acondicionados con camas.

Además, los investigadores encontraron una camioneta azul que presuntamente habría sido utilizada por los atacantes.

Estos hallazgos son analizados como parte de la investigación que busca determinar la estructura y las actividades de la organización que habría operado en esta zona fronteriza con Brasil.

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